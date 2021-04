OOTAMATU LIIGESEVALU? Vaata, kas sa pole teinud neid igapäevaseid vigu! 

Foto: Pixabay

Ülimalt oluline on ka tervislik mitmekülgne toitumine ja piisava koguse puhta vee joomine, et ennetada ja leevendada liigesehaigusi. On leitud, et liigestele on hea, kui tarbida oomega-3-rasvhappeid, A- D-, C-, E-vitamiine ning magneesiumi, kaltsiumi, tsinki, aga ka seleeni ja vaske sisaldavaid toiduaineid.