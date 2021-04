ARST RASKEST KOROONAHAIGEST: meie teda enam aidata ei saa. Ta ei saa enam kunagi koju 

Avaldame postituse Hasso Uuetoa loal.

Kopsude kahjustus oli kuni 75%. Kuid näitajad ei läinud paremaks, paranemisprotsessi ei järgnenud. Hapniku vajadus tõusis 15 l/min peale, mis tähendab, et patsient saab lamades hakkama, kui ta hingab praktiliselt puhast hapnikku sisse, siis on saturatsioon vaevalt 93% ringis, kui ta midagi teeb, selliseks tegevuseks on ka potil käimine, jõuab saturatsioon kukkuda 86% peale ja kosumiseks kulub kuskil 10-15 minutit.

Alul on ta näost lilla ja hingeldab 30-40 korda minutis, hingetõmme iga 1,5 kuni 2 sekundi tagant. Tasapisi lähevad põsed roosakamaks ja hingamissagedus langeb 20 peale. Telefoniga rääkides desatureerub tema samuti kiiresti. Oleme lubanud tal kuulata, mida teised räägivad ja vastusteks kasutada max kolme sõna. Rohkem ei tohi, näitajad lähevad käest ära.

Tema vanus on 89, seetõttu teda kunstlikule ventilatsioonile ei viida - teda ei saa enam kunagi selle alt kätte, tema hingamislihased kõhetuvad ja ta surebki, toru suus. Kolm nädalat ootasime paranemist, kuid mitte ükski näitaja ei läinud paremaks. Eile tegime uue pildi, selle parempoolse.

Äge põletik on asendunud fibroosiga ehk sidekoestumisega. Sidekude ei osale gaasivahetuses. Ja sidekude ei kao enam kuhugile. Need vasempoolse pildi põletikumuutused oleksid võinud taanduda, aga seda ei juhtunud. Ta ei saa enam kunagi terveks. Mis terveks, ta ei saa enam kunagi koju. Selle patsiendi saatus on vaikne lämbumine. Meie teda enam aidata ei saa.

Oleks ta vanus 50, siis pandakse ta kopsusiirdamist ootama, äkki keegi hukkub nii, et ta kopsud jäävad teistele kasutuskõlblikeks ja äkki omaksed annavad loa need kopsud enne surma ära võtta, et järgmist inimest aidata. Eestis on ühele koroonahaigele juba kopsusiirdamine tehtud. Aga minu patsient on selleks liiga eakas, tema ootab seda hetke, millal tal ka pikali olles tekib lämbumise tunne, siis proovitakse seda lämbumise tunnet leevendada morfiiniga, aga selle peale algab järsk allakäik, sest mingit reservi enam pole. Morfiin vähendab hingamise sügavust, selle peale õhupuudus süveneb, seda vaigistatakse veelgi suurema morfiini annusega, mille peale hingamine jääb veel nõrgemaks... Õnneks mina seda enam ei näe, ta pole enam nakkusohtlik ning ta viiakse täna teise osakonda.