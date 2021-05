TEST | Tee kindlaks, kui kõrge on su stressitase! Lisaks 11 nippi pingete maandamiseks! 

Rahune. Enda teadlik rahustamine on üks tõhusamaid stressi leevendamise viise. Meetodeid selleks on erinevaid. Võid minna ärritavast situatsioonist kaugemale, kasvõi teise tuppa, et pinge leeveneks. Aitab ka unistamine. Meenuta ilusaid aegu, et suunata ajutegevus stressirohkest olukorrast eemale. Tuleta meelde, kuidas oled varem sama olukorra lahendanud.