Ülevaade koroonaviiruse levikust naaberriikides: kas kolmas laine on tulemas? 

Venemaa teatas pühapäeval 8697 uuest koroonapositiivsest. Viimase ööpäeva jooksul suri Venemaal viirusesse 342 inimest. Kokku on Venemaal seni viirusega nakatunud 4 823 255 inimest ning selle tõttu surnud 110 862 inimest.

Vaktsineeritud on peaagu 20 miljonit inimest, kellest kaks doosi on saanud 7,5 miljonit inimest, mis on 5,16 protsenti elanikkonnast.