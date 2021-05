Vaktsineerimisjuht: digiloos saab hakata vaktsiini valima 

Kui digiloos saab inimene vaktsiini valida, siis vaktsineerimispaigas enam vaktsiinitootjat valida ei saa, sõnas Seer. "Seal seda võimalust enam ei teki. Me püüame sellist käitumist minimaliseerid ja seda inimlikul põhjusel, et kui te olete aja juba broneerinud, siis on väga mõistlik, et te ka kohale tulete, sest vastasel juhul raiskate kellegi teise aja ära."