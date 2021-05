Ööpäevaga lisandus 383 positiivset koroonatesti, haiglaravi vajab 313 inimest

Üleriigilises digiregistratuuris on tänahommikuse seisuga enam kui 1600 vaba vaktsineerimise aega tervishoiuasutustesse üle Eesti. Vaktsineerimise aegasid pakuvad digiregistratuuris City Tervisekliinik, Corrigo, Eesti Diabeedikeskus, Hiiumaa Haigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla, Järvamaa Haigla, Jõgeva Haigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Läänemaa Haigla, Lõuna-Eesti Haigla, Medita Kliinik, Põlva Haigla, Qvalitas Arstikeskus, Rakvere Haigla, S Silmarõõm, Sanatoorium Tervis, Tallinna Eriarstikeskus, Tartu Ülikooli Kliinikum, TNP Konsultatsioonid, Viljandi Haigla ja Viru Haigla. Iga inimene, kes kuulub hetkel vaktsineeritavasse sihtrühma, näeb sellekohast infot ka patsiendiportaalis (www.digilugu.ee), kust ta saab kohe liikuda üleriigilise digiregistratuuri vabade aegade vaatesse. Aegu on võimalik digitaalselt broneerida kõigis oma ajad avalikustanud haiglates. Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 7943 943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22).

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 275 019 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 6696 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 128.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.