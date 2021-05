Ööpäevaga lisandus 430 positiivset koroonatesti, haiglaravi vajab 301 inimest

Üleriigilises digiregistratuuris on tänahommikuse seisuga enam kui 740 vaba vaktsineerimise aega tervishoiuasutustesse üle Eesti. Vaktsineerimise aegasid pakuvad digiregistratuuris City Tervisekliinik, Corrigo, Eesti Diabeedikeskus, Hiiumaa Haigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla, Järvamaa Haigla, Jõgeva Haigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Läänemaa Haigla, Lõuna-Eesti Haigla, Medita Kliinik, Põlva Haigla, Qvalitas Arstikeskus, Rakvere Haigla, S Silmarõõm, Sanatoorium Tervis, Tallinna Eriarstikeskus, Tartu Ülikooli Kliinikum, TNP Konsultatsioonid, Viljandi Haigla ja Viru Haigla.



Iga inimene, kes kuulub hetkel vaktsineeritavasse sihtrühma, näeb sellekohast infot ka patsiendiportaalis (www.digilugu.ee), kust ta saab kohe liikuda üleriigilise digiregistratuuri vabade aegade vaatesse. Aegu on võimalik digitaalselt broneerida kõigis oma ajad avalikustanud haiglates.



Tehniliste küsimuste või digiregistratuuris aja broneerimise osas võib võtta ühendust TEHIKu kasutajatoega telefonil 7943 943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee (iga päev kell 7-22).



Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.



Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 275 019 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 6696 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 128.



Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.



Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.



Olukord paraneb, kuid oht ei ole möödas



Väga kõrge riskitaseme tõttu tuleb ka ilusate ilmade saabudes hoida teiste inimestega turvalist vahemaad, vältida kogunemisi, hoiduda pidudest ja kanda siseruumides maski. Isegi väheste haigusnähtude korral tuleb minna testima ning haige või lähikontaktsena jääda koju.