Keha VIIRUS LAASTAB TERVIST! Arst: anna kehale aega, et koroonast taastuda Kaidi Reinart , täna 07:00

Umbes pooltel koroona läbipõdenutel võivad tervisemured kesta veel nädalaid või kuid. Foto: Vida Press

Paljud koroona läbipõdenud kurdavad, et tervis ei ole enam see mis enne. Kuigi keha on saanud viirusest võitu, on organism nõrk ja taastub aeglaselt. Pärast haiguse põdemist tuleb kanda tervise eest eriliselt hoolt, soovitab SYNLABi laboriarst Jüri Laasik.