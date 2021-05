VIDEO | Tanel Kiik: vaktsineerimine on ainus viis, kuidas piirangutest väljuda

Positiivsest küljest nentis minister, et eelmisel nädalal tehti rekordiliselt üle 53 000 vaktsiinisüsti. Ta lisas, et vaktsineerimine on ainus viis, kuidas piirangute alt vabaneda, sest vastasel korral jääbki riik kinni-lahti vahel pendeldama.

"Vaktsineerimine on tundlik teema, inimesed tahavad küsida ja täpsustada detaile. Tuletan meelde, et usaldame tervisetöötajaid ja eksperte. Kõik Eestis pakutavad vaktsiinid sobivad 50+ inimestele," lisas Kiik.

Tänasest saavad registreeruda vaktsineerimisele 50+ vanuserühmas inimesed ning Marek Seeri sõnul on huvi olnud seni suur. Ta sõnas, et kui kella 10.30 ajal oli 2300 vaba aega selleks ja järgmiseks nädalaks, siis vahetult enne pressikonverentsi oli saadaval veel 631 vaba aega. "Suure tõenäosusega saavad need täna otsa, aga pole põhjust muretseda," ütles Seer ja lisas, et see nädal tuleb alla 50 000 doosi. Juba praeguseks on 50-59aastaste seas vaktsineeritud 50 000 inimest, kes on kas meditsiinitöötajad või riskirühma kuulujad.

Vastates ajakirjaniku küsimusele eelmisel nädalal Ida-Virumaal alanud n-ö 1 +1 strateegia kohta, ütles Seer, et huvi oli märgatav. Kuigi täpset numbrit ta öelda ei saa, siis vaktsineeritute protsent kasvas mühinal nii 70-79aastaste ja ka noorte seas.

Vaktsiinitarnete kohta ütles Kiik, et miljon doosi jaguneb kolme kuu peale. Aprillis jõudis Eestisse 240 000 doosi, mais ja juunis oodatakse enamat. Ministri sõnutsi saaks võimaluse korral süstida nädalas 70-80 000 doosi.