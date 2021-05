Irja Lutsar: suurüritusi sel suvel ei toimu 

R2 saates "Pulss" rääkinud Lutsari sõnul on maailmas täheldatud, et koroonaviirus on hooajaline ja suvehooajal läheb Eestis nakatumine allapoole, ent võimatu on prognoosida, kui palju ta alla võib minna, vahendab Menu.

"Mida võib öelda, siis selliseid suurüritusi, ma kardan küll, et ei toimu," sõnas viroloog ja lisas, et peab silmas tuhandete inimeste osalusel toimuvaid sündmusi, mis toimuvad ka väljas ja kus on inimesed väga tihedalt koos, sest viiruse levimise oht on sellistel üritustel ikkagi olemas. "Aga väiksemad kontserdid hästi õhutatud ruumides või õues tõenäoliselt siiski ohutult saavad toimuda eriti, kui peame silmas, et kuu aja pärast on meil tõenäoliselt vaktsineeritud inimesi oluliselt rohkem kui tänasel päeval."