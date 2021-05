Keha VÄSIMUS EI LÄHE ÜLE? Need märgid näitavad, et kurnatuse taga võib peituda kilpnäärmehaigus Kaidi Reinart , täna 07:00 Jaga: M

Kilpnäärmehaigusega võib inimene olla pidevalt väsinud isegi siis, kui unetunde on piisavalt. Foto: Vida Press

Üks peamisi märke kilpnäärmehaigusest on väsimus. Aga see pole tüüpiline väsimus, mida inimene kogeb pärast rasket tööpäeva. Kilpnäärmehaigusest põhjustatud väsimus on sageli halastamatult kurnav ja segab igapäevategemisi.