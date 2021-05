Terviseamet mures: piirangute leevendamine võib koroonaolukorda halvendada, mitmes maakonnas on nakatumiskordaja tõusnud 

Sellest tulenevalt kutsub terviseamet inimese säilitama kainet mõistust ja vältima kõiki ebavajalikke kontakte. Oleme jõudnud nakatumiste arvult alles möödunud detsembri tasemele, nenditakse pressiteates.

Kuigi koroonaviirusega nakatunud patsientide üldarv on haiglates langenud, püsib intensiivravi vajavate patsientide hulk samal tasemel. „Kui nädal tagasi vajas intensiivravi 52 patsienti, siis täna 53. Juhitaval hingamisel on omakorda vaid üks patsient vähem kui nädal tagasi. Need on mõtlemapanevad arvud, mis näitavad selgelt, et kõrgeima taseme intensiivravi vajadus püsib haiglates endiselt väga kõrge,“ ütles Lanno.

Koroonaviirusega nakatunute arvu algne kiire langus on tänaseks sisuliselt peatunud. ECDC (haiguste ennetamise- ja tõrje Euroopa keskuse) seitsme päeva keskmist nakatumist hindavas riskimaatriksis oleme „punaselt“ tasemelt jõudnud „oranžile“ tasemele, kuid seda eelkõige surmade arvu vähenemise arvelt, mitte nakatunute arvu languse tõttu.