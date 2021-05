Keha KOPSUARST SELGITAB: kas koroonahaigus kulgeb astmahaigetel eriti rängalt? Sirje Maasikamäe , täna 07:00 Jaga: M

GALERII

Ravi lõpetamine võib kaasa tuua astma ägenemise ja erakorralise meditsiini osakonda sattumise. Foto: Vida Press

Koroonapandeemia puhkedes arvati, et Covid-19 võib mõjuda eriti rängalt astmahaigetele, kuid üllatuslikult on see mõjutanud neid arvatust vähem. „Praegu ollakse seisukohal, et mida paremini on astma raviga kontrollitud, seda väiksem on risk haigestuda COVID-19-sse ja seda kergem on haiguse kulg,“ kinnitab kopsuarst Erve Sõõru. Kuid ravi ei tohi kindlasti pooleli jätta!