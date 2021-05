Valitsus lükkas kõigi laste kooli lubamise otsuse taas edasi 

"Valitsus lähtus asjaolust, et me ei tea, milline saab olema eile jõustunud leevenduste mõju nakatumisele. Me teame, et nakatumisnäitaja R on pigem liikunud ülespoole, ehk et on selge risk, et nakatumise näitajad hakkavad taas tõusma," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik ERR-ile.

Ta lisas, et valitsus jätkab piirangute arutamist järgmisel nädalal, kui on näha, kuidas mõjusid esmaspäeval jõustunud leevendused, kui algklassid ning lõpuklasside õpilased said taas kontaktõppele, avati ka kaubanduskeskused ja söögikohtade väliterrassid.