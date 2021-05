DR VASSILJEVI NÕUANNE | Pean kandma kuuldeaparaati – kas teadlased pole midagi uut leiutanud? 

Arvata võib, et kui kahe kuulmisaparaadiga tegu, siis on püsiv ja ravimatu kuulmislangus. Põhimõtteliselt on küll olemas implantaate, mida lastele paigaldatakse, aga selles eas inimene nendega ei kohane.

Kuid tehnoloogia areneb, tänapäevane kuuldeaparaat on midagi hoopis muud kui paarikümne aasta tagune, nii et lootust on, ja kes kannatab, see jõuab ära oodata.