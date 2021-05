Jüri Ratas sai lõpuks Pfizeri koroonavaktsiini 

Kui ITK aprilli alguses veel vaktsineerimata riigikogu liikmetega ühendust võttis, teavitati neid, et 6. aprillil on kavas manustada Pfizeri toodetud ravimit. See aga ei sobinud riigikantseleile, kes märtsi algul poliitikute vaktsineerimise teema tõstatas: et suurendada elanikkonna usku AstraZeneca vaktsiini, tuleb ministreid ja riigikogulasi just sellega kaitsesüstida. Stenbocki majast antigi päev enne vaktsineerimist ITK-le korraldus vaktsiin välja vahetada. Pärast seda loobus Ratas ka AstraZeneca koroonasüstist.