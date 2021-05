Tanel Kiik: vaktsiinide laojääk võiks olla väiksem 

"Ma olen selles mõttes riigikontrolliga nõus, et see laojääk võiks olla väiksem ehk praegu see varu on mõnevõrra suurem kui teise doosi vajadus eeldaks. Praegu tegeletaksegi sellega, et erinevate tervishoiuvaldkonna asutustele vaktsiine laialil jaotada ja vaktsineerimisaegu inimestele avada," rääkis Kiik, kinnitades, et eesmärk on nii palju vaktsiine kui võimalik esimeseks doosiks ära kasutada.