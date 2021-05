VIDEO | Härma: Tallinnas ja Harjumaal nakatumine langeb, lõuna maakondades tõuseb

Ta ka ütles, et valitsuses arutatakse leevenduste mõju, et näha, milliseid täiendavaid leevendusi saab teha. Kiige sõnul on eesmärk lapsed veel sel õppeaastal kooli lubada ja avada ka muid valdkondi.

Kiik ütles, et 50-59aastaste hulgas on vaktsineerimise vastu olnud huvi suur. Ta ka sõnas, et vaktsiinide varu laos on liiga suur ning andis ka korralduse, et osa laadungist läheks laiali esimesteks doosideks.

Ida-Virumaal alustatud 1 + 1 vaktsineerimise meetodist rääkides sõnas Kiik, et huvi on olnud kõrge ning kohapeal on tekkinud teatud elevus. Ta ei välistanud, et sarnast meetodit hakatakse kasutama ka mujal Eestis, et tõsta teatud vanuserühmades vaktsineerimise hõlmatust.