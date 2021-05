VIDEO | Mart Luik lahkub poliitikast ja asub tööle Tallinna ettevõtlusdirektorina 

„Ettevõtlusameti meeskond on teinud suurepärast tööd alustavate ja väikeettevõtete toetamisel ja nõustamisel ning Tallinna turundamisel maailmas," ütles Luik. "Eesti arengu mootoriks olevas Tallinnas peakski valitsema suhtumine, kus ettevõtlikkus on väärtustatud ja ettevõtjad saavad pidada linna heaks partneriks. Tallinn on fantastiline bränd ja linna rahvusvahelise kuvandi laiendamisel on suur kasvupotentsiaal. Üheks olulisemaks esmaseks fookuseks on turismimajanduse taaskäivitamine, et pärast koroonaviirusega seotud kriisi ületamist jätkata suurürituste toomist Tallinna: olgu selleks rahvusvahelised konverentsid, spordivõistlused või kultuuriüritused."