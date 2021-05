MÜRGISED ja OHTLIKUD: neid süütuna näivaid taimi ei tohi kindlasti suhu pista! 

Galerii taimedest, mida inimesed suhu pistavad, on lai. „Kui kodune töö taimedest on tegemata või korjajal on kiire, ta on väsinud või on prillid koju ununenud, võib juhtuda, et korjatakse loodetud taimele väga sarnane, ent mürgine taim,“ kirjeldab mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.