KUUM TEEMA: kas vaktsineeritud inimesed võivad salaja viirust levitada? 

On leitud, et inimestel, kes nakatuvad koroonaviirusega 2–4 nädalat pärast esimest vaktsiinidoosi (siin uuringus Pfizer/BioNTechi oma), on hingamisteedes oluliselt väiksem hulk viirust kui nendel, kes nakatusid esimese kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimist, mil immuunsus pole veel jõudnud tekkida. Väiksem hulk viirust hingamisteedes tähendab väiksemat viirusekogust, mida õhku paisata ja seega tagasihoidlikumat nakkusohtlikkust.

Iisraelis oli veebruari alguses kahe doosiga vaktsineeritud 80% üle 60-aastastest ning 20% nooremaealistest inimestest. See oli hetk vaktsineerimiskampaanias, kus oli tekkinud kaks sisuliselt erinevat gruppi ja juudid kasutasid võimalust seda uurida. Võrreldi viirusosakeste arvu enam kui 15 000 koroonaviirusega nakatunu proovimaterjalides.

Uurijatel puudus info selle kohta, kas proovi andjad olid vaktsineeritud või mitte, aga vaktsineerimiste edenemine riigis andis üsna suure vihje, et vanemad ilmselt olid ja nooremad ilmselt mitte. Leiti, et üle 60aastaste inimeste proovimaterjalides oli viirust selgelt vähem kui 40-60-aastaste inimeste proovimaterjalides. Arvutused näitasid, et gruppidevaheline erinevus oli tõenäoliselt tingitud vaktsineerimisstaatusest, mitte näiteks demograafilistest näitajatest ega uute koroonaviiruse variantide ilmumisest.

Koroonaviiruse massvaktsineerimine Sõle Spordikeskuses. Foto: Martin Ahven

Erinevates uuringutes on mRNA-põhised vaktsiinid (st Pfizeri ja Moderna omad) andnud koroonaviirusega nakatumise (asümptomaatilise + sümptomaatilise) eest 86–92% kaitse. Juba ühe doosiga vaktsineerimine võiks nakkusohtlikuks muutumise eest kaitsta 46–80% .

Samuti on erinevates riikides näidatud, et vaktsineeritud tervishoiutöötajate hulgas langeb kolinal positiivse koroonatesti andnute osakaal. Tervishoiutöötajad on hea käepärane uurimisgrupp, paljudes maailma paigus testitakse neid SARS-CoV-2 suhtes regulaarselt ja sedasi koguneb kiirelt palju andmeid. Vaktsineerimine on meedikute nakatumist vähendanud isegi siis, kui väljaspool haiglaid ja tervisekeskusi nakatumine ühtlaselt suureneb.

Inglismaal leiti, et kolm nädalat pärast esimest vaktsiinidoosi (Pfizeri või AstraZeneca oma) koroonaviirusega nakatunud inimesed andsid viiruse oma pereliikmetele edasi 38–49% väiksema tõenäosusega, kui nakatunud vaktsineerimata inimesed.