KAS TÕESTI KAITSE KOROONA EEST? Spetsialist selgitab, mida on teada uue ninasprei toime kohta 

Kõigepealt mainis Irs, et see ei ole ravim. „Tegemist ei ole jah, ravimiga. Ma arvan, et see on üks professor Ustavi ja tema kolleegide väga sümpaatne ettevõtmine, kantud soovist keerulisel ajal inimestele abiks olla. Ja see on üks väga huvitav toode, mida inimesed võivad kasutada lisaks muudele praegu soovitatavatele ja olemasolevatele meetmetele enda kaitsmiseks. Ja selle juures on oluline aru saada, mis see täpsemalt on – see ninaspei – ja mida see ei ole. Ja mida on selle toime kohta teada ja mida teada ei ole." Irs tõdeb, et selles osas on tekkinud pisike segadus.