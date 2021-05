LANGUS PÖÖRDUS TÕUSUKS: koroonaviiruse hulk reovees on hakanud taas kasvama üle Eesti 

Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete professori Tanel Tensoni sõnul on murettekitav, et aprillis toimunud aeglane viirusekoguse langus on taas tõusuks muutunud. „Kasvu kinnitavad nii Eesti keskmist olukorda iseloomustav indeks, suurematest asulatest kogutud proovid, mis kirjeldavad ööpäeva keskmist olukorda, kui ka üle Eesti kogutud punktproovid,“ selgitas Tenson.

Mõningane kahanemine on toimunud siiski Lääne-Eestis. Samas on kerkinud nii Harjumaa kui ka Lõuna- ja Kesk-Eesti näitajad. Ida-Virumaa proovides on koroonaviirusesisaldus kasvanud eelmise nädala võrdluses kaks korda. Tensoni sõnul on praegune reovee viirusesisaldus taas võrreldav märtsi lõpuga. „See võib paraku lähemal ajal kajastuda ka uute nakatunute arvu tõusus,“ tõdes ta.