PESTA VÕI DESINFITSEERIDA? 8 kõige sagedasemat küsimust kätepesu kohta 

8. Kas liigne käte pesemine on meie tervisele ohtlik?

See küsimus on eriti aktuaalne Covid-19 pandeemia ajal, mil naha antiseptikumite kasutamine muutus väga levinuks. Oletatakse, et liigne naha antiseptikumite kasutamine kahjustab normaalset naha mikrofloorat, mis kaitseb meid kahjulike pisikute eest.