Otsustatud: alates 17. maist saavad vaktsiini kõik soovijad 

Kui veel möödunud nädalal oli õhus võimalus, et laiema elanikkonna vaktsineerimisel tehase täiendavaid vanuserühmi, nii et 40-49-aastased saavad ülejäänutest varem võimaluse vaktsineerida, siis nüüd otsustas vaktsineerimise töörühm eesotsas projektijuht Marek Seeriga, et edasi liigutakse üldpopulatsiooni vaktsineerimisega korraga, kirjutab ERR.