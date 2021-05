KLEIDID, PÕLLED, PÜKSID: missuguseid vormirõivaid on peetud eri aegadel õdedele sobilikuks? 

Halastajaõde Esimese maailmasõja ajal. Kleidi lõige on muutunud praktilisemaks ja spetsialiseerunumaks. Kleidilt on kadunud nähtav muster ja see on välitingimustes sobivamas tumedamas värvitoonis. Juuksed on seotud ja kaetud rätikuga hügieeninõuete kohaselt. Foto: Tervishoiumuuseum

Vabamaid lõikeid hakati õdede vormirõivastel kasutama sajandivahetuse paiku. Uus sajand märgib ka aina enam standarditud, kuid ka professionaliseeruva ametirõiva teket. Enam ei püütud järgida moevoole, vaid taheti eristuva riietusega rõhutada ameti tõsiseltvõetavust. Ka peakatete tähendus muutus. Kui varem polnud peakatetel erilist praktilist eesmärki, siis nüüd muutusid peakatted suuremaks, kattes pead ja juukseid.

1916 aasta. Belgia õed teevad koolis kehalisi harjutusi. Foto: Vida Press

Mõningaid muutusi tõi õdede vormirõivastusse Esimese maailmasõja puhkemine. Riietelt kadusid kõik mittevajalikud nööbid ja õlakud ning välilaatsaretis polnud mõeldavad ka sätitud soengud. Vähem kanti ka ehteid. Solidaarsust sõduritega rõhutas ka välitingimustes vähem määrduv tumedat värvi välivorm, mille juurde kuulus põllel või varrukal asetsev punane rist.

Esimene maailmasõda tõi suuri muutusi maailmakaardil, selle tulemusena sündis muu hulgas Eesti Vabariik ning iseseisev tervishoiusüsteem.

Õdede vormiriietus Eesti Vabariigis (1918–1940)

1912. aastal hakati Tartus Mellini kliiniku juures tegutsenud õdede erakooli vastu võtma eesti soost tütarlapsi. Esimesele maailmasõjale järgenud Eesti Vabadussõjast võttis osa 323 halastajaõde, kellest enamiku moodustasid juba eestlased. Samal ajal alustati eestikeelsete õekursustega ka Viljandis. Kahe järjestikuse sõja tõttu oli Eesti Vabariigi sünnihetkeks vajadus õenduse järele selge.