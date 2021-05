VIDEO | Tanel KIik: vaktsiinidoosist keegi ilma ei jää

Vaktsineerimise töörühm otsustas esmaspäeval, et 16–49aastaste vanuserühma rohkem tükeldama ei hakata ning alates 17. maist saavad lasta end vaktsineerida kõik soovijad.

"Ükski inimene vaktsiinidoosist ilma ei jää," kinnitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik, et tarned on paremaks läinud. Eesti on ostnud või broneerinud 4,7 miljonit vaktsiinidoosi ning kõik täisealised elanikud saavad kaks doosi suve lõpuks.