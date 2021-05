VIDEO | Kiik: koroonaplahvatus suvel ei ole väga tõenäoline 

"Olukorras, kus meil on nädala lõpuks vaktsineeritud umbes 400 000 inimest ja haiguse on läbi põdenud 100 000, eeskätt eakamad, eeskätt riskirühma liikmed, olukorras, kus vaktsineerimine kasvab iga nädalaga ja nakatumise tase on praegu umbes seal, kus ta oli novembris, siis mina tõesti seda tõenäosust ülearu kõrgeks ei hinda, et meil nüüd suvekuudel toimuks COVID-19 plahvatus," rääkis minister "Ringvaates".