VIDEO | Kersna: distantsõppe tagajärgedega tuleb kohe tegeleda

Samal teemal Uudised Ööpäevaga lisandus 371 koroonaviirusega nakatunut, haiglaravi vajab 258 patsienti Härma sõnas, et oleme oranži ja punase ohutaseme piiril, sest meil on jätkuvalt kõrge surmade arv. Ta lisas, et eelmisel nädalal lisandus viis protsenti vähem nakatunuid kui ülemöödunud nädalal, mis näitab nakatumistaseme langemist. Siiski ta tõdes, et Ida-Virumaal, Põlvamaal, Valgamaal ja Tartumaal on haigestumine juba ka kasvutrendis ning kui Harjumaal püsib nakatumiskordaja 0,9 lähedal, siis ülejäänud Eestis on see väga lähedal 1-le.

Härma sõnutsi võiks nakatumise number stabiliseeruda 200–300 juures, sest sellel haigestumise tasemel ei ole haiglaravile olulist koormust.

Härma ka ütles, et 50+ vanuserühmas peaks jõudma vaktsineerituse ja läbipõdemise tase 60 protsendi juurde jaanipäevaks – seni tuleb aga hoida nakatumisi 300 ringis.

Terviseameti esindaja sõnul on praegu keskmine haiglaravil olev patsient 66aastane, veedab intensiivravil keskmiselt 18 päeva ja üldravis kaheksa päeva, edasi viiakse COVID-19 järgsele ravile. Härma ka tõdes, et koormus haiglatele hakkab vähenema ning plaaniline ravi on järjest taastumas. Ühtlasi lõpetavad tööd ka lisabrigaadid, sest kiirabikutsete arv on muutumas tavapärasemaks.

Eelmisel nädalal tuvastati 65 koroonaviiruse juhtu, mis toodi reisidelt. Härma sõnas, et pooled nakatumised tuvastati piiril, pooled hiljem. „Üks test ei ole piisav,“ ütles Härma, nentides, et eneseisolatsioonist tuleb jätkuvalt kinni pidada.

Eelmisel nädalal tuvastati ka kaks India tüve varianti, mis olid mõlemad sisse toodud juhud, ent üldjuhul saab öelda, et India tüvi allub vaktsiinile, mis hoiab ära rasked haigestumisjuhtumid.