PALJU ÕNNE! Need erakordsed inimesed valiti tänavu aasta õeks  ja hooldustöötajaks! 

„2021. aasta on mitmes mõttes erakordne. Erakordselt on meil kaks aasta õe tiitli laureaati, sest nende kahe tööka, empaatilise ja targa daami vahel jagunesid Eesti Õdede Liidu volikogu hääled nii põhi- kui ka kordushääletusel võrdselt. Tänasel õdede päeval kuulutame erandkorras välja ka aasta hooldustöötaja. Aasta hooldustöötajaks valitud Margit Hünnoneni iseloomustab hindlasti suurepärane teadmiste ja oskuste pagas, aga ka koostöövalmidus ja empaatiavõime,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Angelika Lall on Tartu Ülikooli Kliinikumi õendusabi osakonna juhataja. „Suhtlen oma töös paljudega ja näen enda kõrval tublisid kolleege, kes väärivad samasugust tunnustust,“ ütles kõrge tunnustuse pälvinud naine Õhtulehele. „Leian, et see on tunnustus kõigile õendustöötajatele, kes on valinud selle ennastsalgava elukutse, aastaid enda või eriala arengusse panustanud, teinud koostööd kolleegidega, et seista kvaliteetse, inimkeskse ja patsiendisõbraliku tervishoiuteenuse pakkumise eest.“

Lall on töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis õena 31 aastat. Töö eri valdkondades on andnud talle suurepärased teadmised, oskused ja kogemused, mida ta on jaganud nii elanikkonna kui ka kolleegidega. Tema töistest saavutustest väärib märkimist TÜK taastus- ja järelraviosakonna töö käivitamine 2002. aastal. Samuti on ta andnud suure panuse iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse arendamises nii TÜK-s kui ka kogu Eestis. Angelika on õe elukutset alati kõrgelt hinnanud ning innustanud ka noori kolleege empaatiliselt mõistma ja toetama nii patsiente kui ka nende lähedasi.

Angelika Lall on töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis õena 31 aastat. Foto: Erakogu

Aasta õde 2021 – Marje Rebane

Valga haigla kiirabi õe-brigaadijuht Marje Rebane on töötanud 28 aastat õena nii Tartu Ülikooli kliinikumis kui ka Valga haiglas. Enamiku sellest ajast on ta töötanud erakorralise meditsiini õena, aga ta on töötanud ka psühhiaatria ja sisehaiguste valdkonnas ning osa aega ka kõrva-nina-kurgu kabinetis.