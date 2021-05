Uudised Hooldaja, kes töötab kõige raskemate koroonahaigetega: „Surmaga ei ole võimalik kunagi lõpuni harjuda, kuid sellega saab toime tulla ja leppida.“ Sirje Maasikamäe , täna 18:30 Jaga: M

„Hooldajana tunnen, et olen endale sobiva koha leidnud ja ei ole üldse mõelnudki, et võiksin veel midagi muud enam teha,“ ütleb Margit Hünnonen. Foto: Joonas Sisask

koMargit Hünnonen töötab hooldajana Covid-intensiivravi osakonnas. Seal on kõige raskemas seisus haiged – enamasti teadvuseta, raske hingamispuudulikkusega. Igaühele see töö ei sobi. „Võib öelda, et esialgu oli hirm ja paanika, aga kui tuli esimene patsient, tuli hakata temaga tegelema ning hirm maha suruda,“ ütleb naine, kes valiti tänavu aasta hooldustöötajaks.