DIGIREGISTRATUURIS ON JÄRJEKORD AINA PIKEM! Koroonavaktsiini ihkav 46aastane naine: ma lähen enne hulluks, kui selle süsti kätte saan!

Vaktsineerimisele kirja panemiseks peab kõige pealt ootama järjekorras, mis on mõeldud koormuse hajutamiseks. Huvi vaktsineerimise vastu on suur - kella 8.38 seisuga oli järjekorras 4534 inimest, hinnanguline ooteaeg tervelt 48 minutit. Korraga pääseb portaali 5000 inimest.

Kella 10.37 paiku oli ootejärjekorras aga juba üle 10 700 inimese ning hinnanguline ooteaeg digiloosse pääsemiseks üle tunni.

Kella 11.36 paiku oli järjekorras veidi üle 4800 inimese.

Ekraanitõmmis (klikka pildi)

Nooremad inimesed, 16-39aastased, saavad koroonavaktsiinile registreerida esmaspäevast. Siis avaneb digiregistratuuris umbes 20 000 aega, aga seda eeldusel, et lubatud vaktsiinitarned peavad. Aegu lisatakse juurde jooksvalt tulenevalt tarnetest, ütles Covid-19 vaktsineerimise töörühma kommunikatsioonijuht Gea Otsa eile Õhtulehele. Vaktsineerimise juht Marek Seer on rõhutanud, et tormijooksu pole mõtet teha, sest vaktsineerimistele seab piirid vaktsiinitarned.

Digiregistratuuris saab valida, kuhu vaktsineerima minna. See ei ole kuidagi seotud inimese elukohaga. Küll aga tuleb arvestada, et teise doosi aeg antakse samasse kohta, kus inimene sai esimese doosi.