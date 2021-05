SUUR HUVI! Üle 40aastased saavad tänasest registreerida koroonavaktsiinile, digiregistratuuris on pikk järjekord 

Vaktsineerimisele kirja panemiseks peab kõige pealt ootama järjekorras, mis on mõeldud koormuse hajutamiseks. Huvi vaktsineerimise vastu on suur - kella 8.38 seisuga oli järjekorras 4534 inimest, hinnanguline ooteaeg tervelt 48 minutit. Korraga pääseb portaali 5000 inimest.

Digiregistratuuris saab valida, kuhu vaktsineerima minna. See ei ole kuidagi seotud inimese elukohaga. Küll aga tuleb arvestada, et teise doosi aeg antakse samasse kohta, kus inimene sai esimese doosi.

Niisamuti saab valida Pfizeri, Moderna, Jansseni ja AstraZeneca vaktsiini vahel. Viimast neist alla 50aastastele ei pakuta. Selline võimalus loodi, et vältida olukordi, kus inimene on broneerinud aja, tuleb kohale ja siis loobub kaitsesüstimisest, kuna ta ei soovi konkreetset vaktsiini. „Olukorras, kus meil on soovijaid enam kui vaktsineerimise aegu, ei oleks see kuidagi mõistlik,“ sõnas Otsa.