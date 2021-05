VABADUS JA VASTUTUS: kas vaktsineerimata inimest saab töölt lahti lasta?  

Eestis ei ole sundvaktsineerimist, küll aga on meil vaktsineerimisvabadus. Meil kõigil on õigus ise otsustada, millal, mille vastu ja millega me ennast vaktsineerida laseme. Loomulikult saame oma valikuid teha ainult ametlikult turule lubatud, faktiliselt ja rahaliselt kättesaadavate vaktsiinide vahel.

Õiguskantsler Ülle Madise rõhutas juba oma ametiaja alguses, et vabadusega käib alati kaasas vastutus. „Vabadus on võimalus teha valikuid ning vabadus on vastutus“. Meil on vabadus teha valikuid, aga neid tehes peame arvestama ka valikute tagajärgedega ehk vastutusega selle eest, mida meie valikud kaasa toovad.

Meil on õigus tarbida tubakatooteid, kuid seejuures peame leppima suurenenud vähitõenäosusega. Meil on õigus olla tugevalt ülekaaluline, kuid paraku talume siis sellega kaasnevaid terviseprobleeme ja muid ebameeldivusi. Meil on õigus mitte minna hambaarsti juurde ja vastutame siis oma hammaste lagunemise eest. Meil on õigus ennast mitte vaktsineerida lasta ja võtta endale risk haigestuda. Aga mis saab siis, kui meie valikuvabaduse tagajärjed ei piirdu ainult meie enda elu ja tervisega, vaid panevad ohtu ka mõne teise inimese elu või tervise?

Massvaktsineerimine Tondiraba Jäähallis Tallinnas. AstraZeneca vaktsiin Foto: Stanislav Moshkov

Vaktsineerimisvastutusest

Sellises olukorras ei ole ühtset ja ainuõiget lahendust. Ühelt poolt kostavad hääled no jab, no job ehk ilma vaktsineerimata tööle ei saa. Teised peavad igasugust mittevaktsineeritute õiguste piiramist ja vaktsineeritutele eeliste andmist diskrimineerimiseks. Tõde on kusagil kahe äärmuse vahel.