NAHK KIPITAB? Ülitundliku nahaga peab selliseid aineid kindlasti vältima! 

„Enne kosmeetikatoote ostmist peaks inimene teadma, kas tema nahk on ülitundlik või allergiline. Väga tähtis on leida need tegurid ja toimeained, millele nahk reageerib," rääkis ta ning täpsustas, et apteekides on üldjuhul müügil dermatoloogiliselt testitud kosmeetika, mis sobib nii tundlikule nahale kui ka allergikutele. Näiteks võiksid allergikud tavalise näopuhastusvahendi asemel kasutada õliseepi ja tundlikule nahale mõeldud mitsellaarvett, keha jaoks pesemisõli ning ärritusvastast kreemi.