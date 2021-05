UUS LOOTUS KOGU PERELE: vähiravifond hakkas toetama vanaisa, kes mujalt ei saa enam abi  

„Olen 59-aastane mees, mul on kaks last ja kaks lapselast. Meie pere jaoks algas teekond tegelikult juba üle kahe aasta tagasi kui pistsin rinda tugevate selja- ja rinnaku valudega. Eelmise suve alguses õnnestus lõpuks saada saatekiri gastroskoopiasse. Sealt sai alguse teekond leppimaks teadmisega, et mul on neljanda staadiumi söögitoruvähk.

Peale stendi paigaldust sain ka täiesti uue ravi. Ravi oli oma olemuselt agressiivsem, mis andis tunda ka enesetundele. Kahjuks peab tõdema, et sellest ravist ei olnud kasu. Viimane kompuuter ei toonud taas häid tulemusi, kasvaja oli suurenenud. Seekord tuli võtta vastu ka uudis, et haigekassa poolt ei ole enam ühtegi ravimit, mis võiks mind aidata.

Kuid siiski on olemas veel üks ravim, mis võiks aidata ja anda juurde aega lähedastega. Ravimi hind on kolmeks kuuks 15 000 eurot. See hind on üsna hirmutav. Õnneks on olemas Kingitud Elu fond, kes aitab sellistel juhtudel. Arsti soovitusel võtsimegi teiega ühendust. Oleme väga tänulikud, et aitate meil vajalikku ravi finantseerida.