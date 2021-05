DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas koroonasse surnud inimese lähedased saavad haiglast andmeid, kuidas teda üldse raviti? 

„Sooviksin teilt teada, kas on võimalik Covidisse surnud inimese lähedastel saada haiglast andmeid. Milliseid ravimeid on kasutatud lahkunu ravimisel, kui patsient oli hingamisaparaadi all, milliseid doose hapnikku talle manustati ja miks? Millised olid verenäidud, et selliseid doose oli vajalik kasutada? Huvitav on, et nii Kaja Kallas, Boris Johnson, Donald Trump, kõik põdesid haigust 2–3 päeva. Järelikult ravi on olemas. Palju on haigekassa toetanud haiglaid remdesiviiri või favipiraviiri ostmisel, kellele neid manustatakse?“