JUBA GRILLID? Järgi neid nelja soovitust, et vorm ei läheks täiesti käest ära! 

Rakvere saadiku ja personaaltreeneri Siim Kelneri sõnul täituvad seetõttu just sügisel spordiklubid inimestega, kes entusiastlikult treenima asuvad. „Tegelikult on suvi suurepärane aeg, et oma enesetunnet parandada tasakaalustatud toitumise ja aktiivsete harjumuste abil. Seda tuleks teha muidugi teadlikult,“ rõhutab Kelner.