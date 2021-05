AASTA ÕDE MARJE REBANE: „Mõtlen väga sageli oma patsientidele – kuidas neil läheb, kuidas tervis on, mis neist on saanud."

„Mulle meeldib mu töö väga, hoolimata sellest, kas see on kabinetis või kiirabis,“ ütleb õde Marje Rebane.

Marje Rebane töötab kiirabi õde-brigaadijuhina Valgas – linnas, mis on õdedele-arstidele sageli hüppelaud mujale minekuks. Aga Marjele meeldib just seal. „Väikelinnas on ikka hetki, kus keegi tuleb vastu ja tänab, et olin talle raskel ajal abiks,“ kõneleb väiksema koha võludest naine, kes valiti tänavu aasta õeks.