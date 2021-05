Koroonavaktsineerimisele saavad nüüd registreeruda ka 30–39aastased, ent vaktsiinitarnete ebakindlus lükkab edasi nooremate võimaluse

Küll aga vähendab tekkinud olukord pikaajalist kindlust uute vaktsineerimisaegade avamisel. „Kui algne plaan oli avada võimalikult palju aegu juunikuusse, siis nüüd, olukorras, kus tootja kinnitab ära kahe nädala tarnegraafiku, ei saa me aegu nii pikalt ette avada,“ ütleb Kiik. „Peame olema veendunud, et me inimestele tühje aegu ei müü.“

Gea Otsa kinnitab, et kõik, kes on senimaani vaktsineerimiseks aja broneerinud, sellest võimalike tarneraskuste tõttu ilma ei jää. „Aegu ongi selleks digiregistratuuris vähe, et me ei ole tahtnud võtta riski, et kui tarnega midagi juhtub, peame hakkama inimestele ütleme, et tegelikult ei saa [vaktsineerida]. Need inimesed, kes on hetkel aja kinni pannud, võivad rahulikud olla,“ sõnab Otsa.

Marek Seeri sõnul tuleb kindlasti eelolevatel päevadel digiregistratuuris järjekorras oodata, sest inimeste huvi vaktsineerimise vastu on suur. „Eilne (neljapäevane - toim.] kogemus 40+ vanuserühmale broneerimise võimaldamisega näitas aga, et kui mõned tipptunnid välja arvata, siis aeg, mis inimesel tuleb digiregistratuuri sisse logimiseks oodata, on alla tunni. Ja õhtul ning järgmisel päeval sai juba rahulikult vaktsineerimiseks aega valida ilma igasuguse järjekorrata.“ Keskmine ootejärjekord oli neljapäeval 30 minutit, pikim 104 minutit.

Et koormust digiregistratuurile vähendada, paluvad vaktsineerimise korraldajad arvestada, et neil inimestel, kes on juba esimese doosiga vaktsineeritud, ei tule enam uut aega broneerida. Neile on teise kaitsesüsti tegemise aeg juba antud esimese doosi vaktsineerija juures. Ka neil, kes on koroonaviirust juba põdenud, pole samuti põhjust kiirustada – soovituslik on vaktsineerida ühe doosiga mitte varem kui 6 kuud pärast tervenemist.

Uued vaktsiinitarned saabuvad Eestisse igal nädalal ning mai- ja juunikuu jooksul saavad kõik soovijad esimese doosi COVID-19 vaktsiini.