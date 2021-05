Tormijooks vaktsiinile: Tallinnas on ajad otsas, inimesed on valmis sõitma Saaremaale ja Rakverre, et süsti saada

„Vabandust, hetkel on Tallinnas COVID-19 vaktsineerimise ajad otsas. Vabu aegu on veel Tartu Ülikooli Kliinikumis, Narva Haiglas, Ida-Viru Keskhaiglas, Valga Haiglas, Kuressaare Haiglas, Hiiumaa Haiglas, Raplamaa Haiglas, Pärnu Haiglas ja Haapsalu NRKs,“ kuvatakse portaali avades teade.

„Tallinna ajad said kiiresti otsa. Esmaspäeva õhtul paneme juurde ja siis edasi ka jooksvalt. Kui lohutab, siis vaktsiinitarned peaksid nüüd iga nädal suurenema ja kui kõik lepped peavad, siis juunikuu jooksul saavad kõik soovijad oma esimese sutsu kätte. Palume veel veidi kannatust. Aga kuna tarned on kohati olnud ebastabiilsed, siis ei julge avada rohkem aegu kui kindlalt vaktsiinidega kaetud on,“ selgitab Otsa.

Pfizer on ära kinnitanud 17. ja 24. mai tarnitavad vaktsiinikogused, mis on vastavalt 42 000 ja 43 000 doosi. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis Õhtulehele, et kinnitus puudub 31. maiga algava nädala ja järgmiste juuninädalate tarnekoguste osas. „See on üks põhjuseid, miks oleme otsustanud avada laiema vaktsineerimisvõimaluse esmaspäeva õhtul, hinnanguliselt kell 19,“ ütles Kiik.