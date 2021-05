Esmaspäeva õhtul lisandub Covid-19 vaktsineerimisele 25 000 aega, digiregistratuuri järjekorras ootab üle 40 000 inimese

„Tuleb aru saada, et digiregistratuur ei ole selliseks koormuseks ehitatud. Ja tegemist ei ole ka eraldiseisva süsteemiga – digiregistratuuriga on omakorda seotud haiglate süsteemid, mis samuti ei ole sellise koormuse jaoks mõeldud. Iga kord, kui inimene teeb üle Eesti otsingut vaktsiinide kohta, läheb see päring kõigi haiglate it-süsteemidesse,“ sõnas Engelbrecht.

TEHIKu arvutuste kohaselt oleks süsteemide täiendavad ülalhoiukulu ca 15 miljonit aastas, kui digiregistratuuri saaks kasutada korraga 20 000 kasutajat. „Sellel lisanduks veel haiglate süsteemide arendamise ja ülalpidamise kulud. See ei oleks kuidagi mõistlik maksumaksja raha kasutamine. See on ühekordne vajadus. Palume kõigilt kannatlikkust, mõne päevaga on suur tung möödas,“ ütles Engelbrecht.