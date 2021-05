VIDEO | Kiik: palume alla 30aastastel Covid-19 vaktsineerimisele registreerimisel kannatust

Minister Kiik ütles, et iga vaktsineerimine aitab kaasa ühiskonna avamisele ja pandeemia lõpule. Ta rõhutas, et seni on jõudnud Eestisse vaid kolmandik tellitud Pfizeri koroonavaktsiinidest ehk kellelgi pole ohtu, et jääb vaktsiinist ilma. Kiik kutsus üles ka rahulikkusele vaktsineerimise aega broneerides.

Vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer tõi välja, et 16- ja 17aastased ei saa vanemateta koroonavaktsiinile registreerida. Seer palus ka kõigilt alla 30aastastelt, et enne kella 19 ei tasu minna digiloo portaali minna.

Arkadi Popov ütles, et homsest avatakse ka kõnekeskus numbril 1247, kus saab ka registreerida vaktsineerimisel. Popov avaldas lootust, et see leevendab koormust digiregistratuurile.

Vaktsineerimisest Ida-Virumaal rääkides ütles minister, et maakonnas on tempo kasvanud ning hõlmatuse tõstmiseks on töös erimeetmed. Kiige sõnul on praegu nakatusnäit ligi kaks korda kõrgem Eesti keskmisest, ent positiivset küljest on Ida-Viru vaktsineerituse hõlmatus jõudsalt tõusmas.