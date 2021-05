MILLAL LÕPEB HULLUMAJA DIGIREGISTRATUURIS? Spetsialist: mõistame pahameelt ja palume kannatlikkust 

„Sellel lisanduks veel haiglate süsteemide arendamise ja ülalpidamise kulud. See ei oleks kuidagi mõistlik maksumaksja raha kasutamine. See on ühekordne vajadus. Palume kõigilt kannatlikkust, mõne päevaga on suur tung möödas.“

Otsa sõnul olukord laheneb, kui suur tung on möödas. „Eelmiste vanuserühmade avamisel nägime, et järjekorrad on pikad n-ö tipptundidel, keskmine ooteaeg oli 30 minutit neljapäeval, kui avasime vaktsineerimiseks aja broneerimise võimalusele üle 40aastastele. Järgmisel päeval enam järjekorda ei tekkinud.“

Täna alates kella 19 avaneb vaktsineerimsivõimalus kõigile üle 16aastastele. Otsa soovitab, et inimesed ei läheks igaks juhuks digiregistratuuri uurima, et kas juba saab vaktsineerimiseks aega kinni panna. „Aegade broneerimine algab kell 19 just seetõttu, et vähendada koormust patsiendiportaalile ajal, mil seda kasutatakse ka muude teenuste jaoks.“