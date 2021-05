LEVIB NAGU KULUTULI: selles Soome paigas kasvab kiiresti ohtliku India tüvega nakatunute arv 

India tüvi levib selles maakonnas kiiresti noorte hulgas, kes on veel vaktsineerimata. „Viirus levib nüüd nagu kulutuli,“ mainis üks kohalik tervishoiujuht. Kardetakse, et noorte kaudu jõuab viirusmutatsioon ka eakate ja teistele riskirühmadeni.

Keski-Pohjanmaal on karantiini pandud üle tuhande inimese. Arvatakse, et vabatahtlikus karantiinis on veel sadu inimesi. Terviseamet teeb suurt tööd, et tuvastada nakatumiskett ja lähikontaktsed. Kaalumisle on lisatööjõu palkamine.