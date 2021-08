KÕRVETAV TUNNE PISSIMISEL? Naised peavad põiepõletiku vältimiseks teadma, mida tuleb teha kiiresti pärast seksi! 

Foto: Vida Press

Põiepõletiku peamised tunnused on sage urineerimistung, kuid samas on uriini vähe. Urineerimisel on kõrvetav tunne ja valu, lisanduda võivad kerge veritsus ja alakõhuvalu. Miks ja kellel võib põletik tekkida, selgitab Apotheka proviisor Alina Voronova-Repitski. Naistele on spetsiaalsed soovitused!