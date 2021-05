VIDEO | Terviseameti spetsialist Sepp: hea, et hoolekandeasutustes on vähe nakatunuid

Hanna Sepp tõi välja, et nakatumispaikadest oli eelmisel nädalal endiselt kõige sagedasem perering, järgnes töökoht. Kolmandik nakatunuid ei oska öelda, kust nad nakkuse said.

„Hea on see, et hoolekandeasutustes on nakatunute arv madal. Eelmisel nädalal oli hoolekandeasutustes kaheksa nakatunut, mis on kõige madalam tase sellel aastal,“ rääkis Sepp ning lisas, et Eesti liigub kõrge intensiivsusega nakatumiste tasemelt keskmise intensiivsuse tasemele.