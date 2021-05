VIDEO | Kas päevitada ennast enne suve solaariumis jumekaks? Nahaarst: palun ärge tehke seda! 

Dr Kaldvee sõnul räägivad uuringud midagi muud. „Inimesed, kes on käinud solaariumis enne 35. eluaastat, suurendavad oma tõenäosust melanoomi haigestuda 75% võrra. Samuti on uuringud näidanud, et vaid üks kord elus solaariumis käimine tõstab riski haigestuda melanoomi 20% võrra, basalioomi haigestumise tõenäosust 29% võrra ja lamerakkvähki haigestumist isegi 67% võrra.

Foto: Erakogu

Dr Kaldvee on pannud tähele, et vahel reklaamitakse nn tervislikumaid solaariume. Kas sellised on tõesti olemas? „Absoluutselt mitte!“ kinnitab nahaarst. Tema sõnul üritavad solaariumiketid väga sageli siduda oma teenuseid sõnadega tervis, nahatervis, D-vitamiin.

Samuti reklaamitakse nn D-vitamiini solaariumi, kus sa ei saa jumet, küll aga D-vitamiini. Lubatakse, et seal on sensorid, mille tõttu on päikesepõletus välitatud. „Kuid päikesepõletus ei arene momentaalselt,“ selgitab nahaarst. „Nahapõletus tekib tund kuni 24 tundi pärast kokkupuudet UV-kiirgusega. Keskmiselt 6–24 tunnil tekib nahapõletuse tunne. Mitte ükski sensor, mis on solaariumites justkui meie turvalisuse jaoks pandud, ei suuda kunagi anda teavet, kas me saame põletuse või mitte. Lisaks on uuringud näidanud, et pooled solaariumikasutajatest saavad ühel või teisel ajahetkel nahapõletuse. Kahjuks käivad nahapõletus ja solaariumid väga sagedasti käsikäes.“