MITTE AINULT KUUMAHOOD: need on menopausi 18 tunnust, mida peaksid kindlasti teadma! 

Koos menopausiga algab naiste elus tõeliselt „kuum“ ajajärk mitmes mõttes. Hormonaalsetest muutustest annavad märku kuumahood ja öine higistamine, kuid on ka teisi menopausi sümptomeid, mis näitavad, et keha on muutumas. Kaks kolmandikku naistest tajub muutusi üsna selgelt, aga osa muutusi võivad olla üsna ebamäärased.