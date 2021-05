VIDEO | Tanel Kiik: kui ei toimu nakatumise plahvatuslikku kasvu, võib maskikohustus juuni keskpaigast kaduda 

Samal teemal Uudised Ööpäevaga lisandus 185 uut koroonapositiivset, haiglaravi vajab 166 patsienti Hanna Sepp ütles, et nakatumiskordaja R on 0,84. See on võrreldes eelmise nädalaga allapoole tulnud ning Sepp tõdes, et piirangute leevendamine on olnud piisavalt ettevaatlik ega ole toonud kaasa haigestumiste kasvu. Terviseameti spetsialist ütles, et kui nakatumiskordaja jääb samale tasemel, siis juuni keskpaigaks võib näha nakatumisi 100-200 vahel.

Sepp ütles, et nakatumine vähenes kõigis vanuserühmades peale 80+, enim kasvas eakate nakatumine Ida-Virumaal. Sepp lisas, et kõige kriitilisem on olukord Valgamaal ja Ida-Virumaal.

Koroonajuhtudest 45 toodi riiki sisse, kõige rohkem Soomest ja Türgist. Venemaalt toodi Eestisse ka India tüvi. Sepp ka ütles, et terviseametil pole andmeid, et LAV-i tüvi leviks siseriiklikult.

Tanel Kiik tõdes, et koroonaolukord on läinud iga nädalaga paremaks. Ministri sõnul on näha selget langustrendi ka haiglates, võrreldes kõrghetkega on numbrid langenud neli korda. See tähendab, et jaanilaupäevaks peaks patsientide arv olema langenud alla saja, ent Kiik toonitas, et ei tohi muutuda hooletuks ning tervist jätkuvalt jälgida.

Ta ütles, et hommikuks on vaktsineeritud ligi 450 000 inimest ja juuni keskpaigaks on saanud esimese kaitsesüsti pooled täiskasvanud, mistõttu otsustati piiranguid ka leevendada, ent nendega kaasnevad ka teatud riskid. Minister ütles, et riiki pole jõudnud veel nii palju vaktsiine, kui on nende järele nõudlus.

Minister ütles, et suveks plaanide tegemisel tuleb arvestada, et laias maailmas levib koroonaviirus veel väga laialdaselt ning soovitas sel suvel eelkätt veeta aega Eestis. Ta ütles, et tänavu saab pidada suuremaid üritusi, ent täpsemaid numbreid ei saa veel öelda.